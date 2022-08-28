На востоке и западе дожди с грозами: прогноз погоды на завтра

По прогнозам синоптиков, завтра ночью в восточных, северо-восточных, а днем в западных и Житомирской областях ожидается кратковременный дождь, местами гроза. На остальной территории страну будет без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, скорость которого будет составлять 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит +14 +19 градусов, а днем температура будет колебаться от +29 до +34. При этом в западных областях температура воздуха будет в пределах +23 +28 градусов.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в сентябре и в целом осенью.

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