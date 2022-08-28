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На сході та заході дощі з грозами: прогноз погоди на завтра

Фото: на сході і заході очікуються дощі з грозами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 29 серпня, в Україні місцями буде дощова погода. При цьому прогнозується спека до +34 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру в Facebook.

За прогнозами синоптиків, завтра вночі у східних, північно-східних, а вдень у західних та Житомирській областях очікується короткочасний дощ, місцями гроза. На решті території країни буде без опадів.

Вітер переважно північно-західний, швидкість якого становитиме 3-8 м / с.

Температура повітря вночі становитиме +14 +19 градусів, а вдень температура коливатиметься від +29 до +34. При цьому в західних областях температура повітря буде в межах +23 +28 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні у вересні і в цілому восени.

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