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На Востоке ВСУ уничтожили вражеский склад с топливом и ликвидировали 130 оккупантов

ВСУ на Востоке уничтожили окупнатов (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Украинские защитники продолжают давать достойный отпор оккупантам. Также на Востоке ВСУ за сутки уничтожили вражеский склад с боеприпасами и ликвидировали 130 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток".

Российские войска за сутки совершили 3 атаки.

Украинская артиллерия нанесла огневое поражение по скоплению личного состава и техники оккупантов. В результате чего ВСУ уничтожили склад с топливом и боеприпасами.

За сутки враг потерял:

  • личного состава - до 130;
  • танков - 3;
  • БМП - 3;
  • БТР - 4;
  • ББМ - 1;
  • АТ - 13;
  • БПЛА - 2.

Отмечается, что сейчас на Востоке идут бои.

Ранее мы сообщали, что в зоне ООС украинские военные отбили 10 атак врага, уничтожено 6 танков оккупантов.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 58-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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