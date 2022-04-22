На Востоке ВСУ уничтожили вражеский склад с топливом и ликвидировали 130 оккупантов

Российские войска за сутки совершили 3 атаки.

Украинская артиллерия нанесла огневое поражение по скоплению личного состава и техники оккупантов. В результате чего ВСУ уничтожили склад с топливом и боеприпасами.

За сутки враг потерял:

личного состава - до 130;

танков - 3;

БМП - 3;

БТР - 4;

ББМ - 1;

АТ - 13;

БПЛА - 2.

Отмечается, что сейчас на Востоке идут бои.