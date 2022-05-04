На Сході ЗСУ відбили дві атаки ворога та ліквідували понад 35 окупантів

За добу на Сході Збройні сили України відбили 2 атаки російських військових. Внаслідок цього українські бійці ліквідували 36 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Раніше ми повідомляли, що на Сході ЗСУ знищили склад з боєприпасами та ліквідували 75 окупантів.

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