На Сході ЗСУ відбили дві атаки ворога та ліквідували понад 35 окупантів
Український військовий (УНІАН)
За добу на Сході Збройні сили України відбили 2 атаки російських військових. Внаслідок цього українські бійці ліквідували 36 окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичне угруповання "Схід".
За добу втрати ворога склали:
- особового складу - 36;
- БМП - 2;
- БТР - 2;
- АТ - 3.
Раніше ми повідомляли, що на Сході ЗСУ знищили склад з боєприпасами та ліквідували 75 окупантів.
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