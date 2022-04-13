На Востоке во время атаки украинские защитники ликвидировали 10 оккупантов

Войска России в течение 13-го апреля предприняли одну попытку прорыва на востоке Украины. В результате украинские защитники уничтожили десятерых оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток".

В группировке сообщили, что российские военные продолжают наносить ракетные и авиационные удары. Также враг ведет обстрелы из тяжелой артиллерии.

Ранее мы сообщали, что ВСУ уничтожили колонну российской военной техники и захватили служебные документы.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 49-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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