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На Сході під час атаки українські захисники ліквідували 10 окупантів

Українській військові на Сході ліквідували окупантів (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Війська Росії протягом 13-го квітня здійснили одну спробу прориву на Сході України. Внаслідок цього українські захисники знищили десятьох окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичне угруповання "Схід".

В угрупованні повідомили, що російські військові продовжують завдавати ракетні та авіаційні удари. Також ворог веде обстріли з важкої артилерії.

За добу українським захисникам вдалося знищити:

  • 10 російських окупантів;
  • БМП - 1;
  • МТЛБ (плавучий бронетранспортер) - 1;
  • ЗУ-23-2 (зенітна установка) - 1.

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ знищили колону російської військової техніки та захопили службові документи.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 49-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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