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На сході України сьогодні похолодає

Новини » Суспільство    29.08.2019 - 08:00
На сході України сьогодні похолодає
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

За прогнозом синоптиків, у східних та північних областях сьогодні мінлива хмарність

Погода в Україні 29 серпня погіршиться у східних областях, температура повітря впаде до +23. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом синоптиків, у східних та північних областях сьогодні мінлива хмарність, температура повітря вдень досягне +23+26, вночі очікується +10+13. У Запорізькій області температура повітря впаде до +23.

На сході України сьогодні похолодає

На заході України теж мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вдень досягне +27+29, вночі очікується +13+15. Зокрема, у Закарпатській області температура повітря досягне +31.

У південних областях сьогодні теж спека. Температура повітря вдень досягне +27+29, вночі очікується +14+18. Центральні області сьогодні сонячні, температура повітря вдень досягне +25+27, вночі очікується +11+13.

Погода у Києві на сьогодні

За прогнозом синоптиків, у столиці сьогодні мінлива хмарність. Температура повітря вдень досягне +25+27, вночі очікується +12+14.

На сході України сьогодні похолодає

Зазначимо, за даними синоптика Наталки Діденко, 29 серпня в Україні очікується суттєве похолодання. Холодний атмосферний фронт завтра торкнеться північно-східної частини України.

Синоптик попередила про суттєве похолодання в Україні Сьогодні в Україні спека досягне +32
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