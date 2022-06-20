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На востоке украинские защитники уничтожили два склада с боеприпасами и более 100 оккупантов

Фото: украинские защитники продолжают сдерживать агрессора на востоке (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Сегодня там уничтожили более сотни живой силы противника и немало тяжелой техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток".

Сегодня, 20 июня, потери врага составили:

  • личного состава - 106
  • танков - 1
  • БТР-1
  • МТЛБ-2
  • артиллерийских систем-2
  • минометов - 5
  • АТТ-7
  • БПЛА-2
  • склад б/п - 2

Напомним, бои за Северодонецк ведутся уже в промышленной зоне. Украинцы контролируют только территорию завода "Азот".

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