На сході українські захисники знищили два склади з боєприпасами та більше 100 окупантів

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Сьогодні там знищили більше сотні живої сили противника та чимало важкої техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичне угруповання "Схід".
Сьогодні, 20 червня, втрати ворога склали:
Нагадаємо, бої за Сєвєродонецьк ведуться вже в промисловій зоні. Українці контролюють лише територію заводу "Азот".
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