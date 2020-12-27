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На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3

Автор: Роман Тверденко

В Турции произошло землетрясение магнитудой в 5,3. В результате инцидента нет жертв и пострадавших.

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Об этом сообщает AP.

Колебания произошли на востоке страны, в провинции Элязиг. Также землетрясение ощущалось в нескольких соседних провинциях.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу написал в Twitter, что известия о пострадавших или разрушениях не поступали.

Напомним, 30 октября в турецком Измире произошло землетрясение, которое повлекло серьезные разрушения в городе. Эпицентр землетрясения магнитудой 6,6 находился у побережья в Эгейском море. В результате последствий погиб 141 человек.

В декабре сообщалось, что на Гавайских островах началось извержение вулкана Килауэа. Он является одним из самых больших и активных на Гавайских островах. Извержение также вызвало землетрясение магнитудой 4,4.

Кроме этого, 13 декабря на Сицилии (Италия) проснулся крупнейший действующий вулкан Европы Этна. Фонтаны лавы и вулканическая порода вместе с пеплом начали укрывать прилегающую территорию.

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