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На Сицилии проснулся вулкан Этна

Понедельник 14 декабря 2020 15:55
На Сицилии проснулся вулкан Этна
Фото: вулкан Этна (twitter.com EtNativo by Fabrizio Zuccarello)
Автор: Андрей Козловский

В воскресенье, 13 декабря, на Сицилии (Италия) проснулся крупнейший действующий вулкан Европы Этна. Фонтаны лавы и вулканическая порода вместе с пеплом начали укрывать прилегающую территорию.

Об этом сообщает Volcano Discovery.

Вулкан начал извергаться накануне в 21:20 по местному времени после землетрясения магнитудой 2,7. Начальная интенсивность взрыва возросла от средней до высокой, потоки лавы порой выстреливали в небо на 100 метров, тогда как шлейфы пепла достигали пяти километров.

Отмечается, что вулкан Этна, который расположен между Африканской и Евразийской тектоническими плитами, часто извергается. Одно из самых серьезных извержений произошло в марте 2017 года, когда было ранено 10 человек, в том числе команда репортеров BBC.

Напомним, в конце ноября на индонезийском острове Ломблен в южной части страны начал извергаться вулкан Левотоло. Местные власти запретили полеты над этим регионом Индонезии и закрыли местный аэропорт.

Также РБК-Украина писало, что на острове Стромболи к северу от Сицилии активизировался вулкан. Местные службы зафиксировали мощный взрыв и выброс высокого столба пепла.

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