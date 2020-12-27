На сході Туреччини стався землетрус магнітудою 5,3

У Туреччині стався землетрус магнітудою 5,3. В результаті інциденту жертв і постраждалих немає.

Про це повідомляє AP.

Коливання відбулися на сході країни, в провінції Елязиг. Також землетрус відчувався в декількох сусідніх провінціях.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу написав у Twitter, що звістки про потерпілих або руйнування не надходили.

Нагадаємо, 30 жовтня у турецькому Ізмірі стався землетрус, яке спричинило серйозні руйнування в місті. Епіцентр землетрусу магнітудою 6,6 знаходився біля узбережжя в Егейському морі. В результаті наслідків загинув 141 людина.

У грудні повідомлялося, що на Гавайських островах почалося виверження вулкана Кілауеа. Він є одним з найбільших і найактивніших на Гавайських островах. Виверження викликало землетрус магнітудою 4,4.

Крім цього, 13 грудня на Сицилії (Італія) прокинувся найбільший діючий вулкан Європи-Етна. Фонтани лави і вулканічна порода разом з попелом почали вкривати прилеглу територію.