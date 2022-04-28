На Сході за добу ЗСУ знищили понад 40 загарбників та 3 танка окупантів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Повідомляється, що за добу російські війська здійснили 2 атаки. Також наразі тривають бої.

Раніше ми повідомляли, що вчора, 27 квітня, на Сході за добу знищили 75 окупантів.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 64-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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