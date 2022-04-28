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На Сході за добу ЗСУ знищили понад 40 загарбників та 3 танка окупантів

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Четвер 28 квітня 2022 22:14
На Сході за добу ЗСУ знищили понад 40 загарбників та 3 танка окупантів Російські військові (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Українські захисники на Сході знищили 42 окупантів, 3 танки, 2 БМП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Повідомляється, що за добу російські війська здійснили 2 атаки. Також наразі тривають бої.

Втрати ворога складають:

  • особового складу - 42;
  • танків - 3;
  • БМП - 2;
  • БТР - 1;
  • ББМ - 1;
  • АТ - 1;
  • БПЛА - 2".

Раніше ми повідомляли, що вчора, 27 квітня, на Сході за добу знищили 75 окупантів.

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