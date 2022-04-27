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На Востоке за день уничтожили 75 оккупантов. Бои все еще продолжаются

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Украина, Среда 27 апреля 2022 21:46
На Востоке за день уничтожили 75 оккупантов. Бои все еще продолжаются Фото: на Востоке за день уничтожили 75 оккупантов (milinua)
Автор: Евгений Прокопенко

ОТГ "Схид" сообщает об уничтожении 75 оккупантов. Бои продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативно-тактическая группировка "Восток".

В течение суток, 27 апреля, в районе оперативно-тактической группировки "Схид" российские фашистские войска совершили 3 атаки, продолжаются бои.

"Украинские защитники уничтожили: личного состава - 75, БМП - 1, АТ - 2, БПЛА - 2", - сообщили в командовании.

Напомним, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины поделился оперативной информацией относительно морального состояния врага на территории Донецкой и Луганской областей.

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