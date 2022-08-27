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На востоке Румынии перевернулся автобус с украинцами. Десятки пострадавших

Фото: ДТП с украинцами в Румынии (ct100.ro)
Автор: Юлия Бойко

На востоке Румынии возле города Вранча перевернулся автобус с 43 украинцами. Половину из них забрали в больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.

Сообщается, что автобус ехал из Украины в Турцию, в салоне находились взрослые и дети. В результате аварии 23 пассажира были доставлены в больницу, остальных - в центр размещения беженцев.

Предполагается, что водитель не справился с управлением. Также сообщается, что никто из пострадавших не находится в тяжелом состоянии. У одного мужчины вывих плеча, у еще одного - политравма позвоночника.

По словам местного префекта Никушора Халича, после оказания помощи их доставят до украинской границе.

Напомним, ранее в середине августа украинские дипломаты устроили скандальное ДТП в центре Вены.

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ДТПРумыния