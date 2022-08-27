На сході Румунії перекинувся автобус з українцями. Десятки постраждалих

На сході Румунії біля міста Вранча перекинувся автобус з 43 українцями. Половину з них забрали до лікарні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.
Повідомляється, що автобус їхав з України до Туреччини, в салоні знаходилися дорослі і діти. В результаті аварії 23 пасажири були доставлені в лікарню, інших - до центру розміщення біженців.
Передбачається, що водій не впорався з керуванням. Також повідомляється, що ніхто з постраждалих не перебуває у важкому стані. У одного чоловіка вивих плеча, у ще одного - політравма хребта.
За словами місцевого префекта Нікушора Халіча, після надання допомоги їх доставлять до українського кордону.
Нагадаємо, раніше в середині серпня українські дипломати влаштували скандальну ДТП у центрі Відня.
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