На востоке Китая вооруженный ножом мужчина совершил нападение, погибли пять человек
На востоке Китая в провинции Аньхой вооруженный ножом мужчина совершил нападение. В результате происшествия погибли пять человек, еще 15 получили ранения.
Об этом сообщает издание Global Times.
В субботу в службу поддержки города Аньцина поступило сообщение, что мужчина на торговой пешеходной улице Ренмин-Роуд напал на пешеходов с ножом. После чего полиция выехала на место происшествия.
В результате нападения пять человек погибли и 15 получили ранения. Все раненые отправлены в больницу для оказания неотложной помощи.
Злоумышленника арестовали на месте инцидента.
Причина нападения пока неизвестна, по делу ведется расследование.
Напомним, вчера на западе Франции в центре города Нант мужчина, вооруженный отверткой, напал на прохожих. Тогда пострадали четыре человека.
Кроме того, 28 мая во французском городе Ла-Шапель-Сюр-Эрдр вооруженный мужчина напал на сотрудницу полиции. Она получила серьезные травмы. Он несколько раз ударил ее ножом. После нападения мужчина скрылся, забрав ее оружие. Для его поимки была развернута масштабная операция по поиску преступника, в которой задействовали вертолеты.