На востоке Китая вооруженный ножом мужчина совершил нападение, погибли пять человек

На востоке Китая в провинции Аньхой вооруженный ножом мужчина совершил нападение. В результате происшествия погибли пять человек, еще 15 получили ранения.

В субботу в службу поддержки города Аньцина поступило сообщение, что мужчина на торговой пешеходной улице Ренмин-Роуд напал на пешеходов с ножом. После чего полиция выехала на место происшествия.

В результате нападения пять человек погибли и 15 получили ранения. Все раненые отправлены в больницу для оказания неотложной помощи.

Злоумышленника арестовали на месте инцидента.

Причина нападения пока неизвестна, по делу ведется расследование.