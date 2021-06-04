На западе Франции мужчина с отверткой напал на прохожих, четверо пострадавших
На западе Франции в центре города Нант мужчина, вооруженный отверткой, напал на прохожих. В результате инцидента четыре человека пострадали.
Об этом сообщает издание Ouest-France.
Вооруженный злоумышленник сначала ударил отверткой в грудь мужчину. После чего началась нападать на других прохожих, целясь им в горло.
Остановить преступника смог охранник одного из магазинов при помощи баллончика со слезоточивым газом. Вместе с прохожими он удерживал нападавшего на земле до прибытия полиции.
Личность задержанного пока не разглашается. Известно лишь, что он родился в 1994 году. Прибывшие на место спасатели оказали помощь пострадавшим. Одного из них госпитализировали.
Напомним, 28 мая во французском городе Ла-Шапель-Сюр-Эрдр вооруженный мужчина напал на сотрудницу полиции. Она получила серьезные травмы. Он несколько раз ударил ее ножом. После нападения мужчина скрылся, забрав ее оружие. Для его поимки была развернута масштабная операция по поиску преступника, в которой задействовали вертолеты.
Кроме того, в апреле в пригороде Парижа в отделении полиции вооруженный двумя ножами мужчина напал на одного из сотрудников правоохранительных органов. Тогда умерла женщина-полицейский. Власти заявили, что это теракт.