На сході Китаю озброєний ножем чоловік скоїв напад, загинули п'ятеро людей

На сході Китаю в провінції Аньхой озброєний ножем чоловік скоїв напад. В результаті події загинули п'ятеро людей, ще 15 отримали поранення.

Про це повідомляє видання Global Times .

У суботу в службу підтримки міста Аньцина надійшло повідомлення, що чоловік на торговій пішохідній вулиці Ренмін-Роуд напав на пішоходів з ножем. Після чого поліція виїхала на місце події.

В результаті нападу п'ятеро людей загинули і 15 отримали поранення. Всі поранені відправлені в лікарню для надання невідкладної допомоги.

Зловмисника заарештували на місці інциденту.

Причина нападу поки невідома, у справі ведеться розслідування.