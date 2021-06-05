На сході Китаю озброєний ножем чоловік скоїв напад, загинули п'ятеро людей
На сході Китаю в провінції Аньхой озброєний ножем чоловік скоїв напад. В результаті події загинули п'ятеро людей, ще 15 отримали поранення.
Про це повідомляє видання Global Times.
У суботу в службу підтримки міста Аньцина надійшло повідомлення, що чоловік на торговій пішохідній вулиці Ренмін-Роуд напав на пішоходів з ножем. Після чого поліція виїхала на місце події.
В результаті нападу п'ятеро людей загинули і 15 отримали поранення. Всі поранені відправлені в лікарню для надання невідкладної допомоги.
Зловмисника заарештували на місці інциденту.
Причина нападу поки невідома, у справі ведеться розслідування.
Нагадаємо, вчора на заході Франції в центрі міста Нант чоловік, озброєний викруткою, напав на перехожих. Тоді постраждали чотири людини.
Крім того, 28 травня у французькому місті Ла-Шапель-Сюр-Ердр озброєний чоловік напав на співробітницю поліції. Вона отримала серйозні травми. Він кілька разів ударив її ножем. Після нападу чоловік зник, забравши її зброю. Для його упіймання була розгорнута масштабна операція з пошуку злочинця, в якій задіяли вертольоти.