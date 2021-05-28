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Во Франции мужчина напал с ножом на сотрудницу полиции. Начата масштабная спецоперация

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Ла-Шапель-Сюр-Эрдр, Пятница 28 мая 2021 14:19
Во Франции мужчина напал с ножом на сотрудницу полиции. Начата масштабная спецоперация Фото: во Франции мужчина напал с ножом на сотрудницу полиции (flickr.com/81930680@N05)
Автор: РБК-Украина

Во Франции в городе Ла-Шапель-Сюр-Эрдр вооруженный мужчина напал на сотрудницу полиции. Она получила серьезные травмы.

Об этом сообщает издание Ouest-France.

Мужчина утром вошел в отделение городской муниципальной полиции и совершил нападение на 40-летнюю сотрудницу правоохранительных органов, несколько раз ударив ее ножом.

Пострадавшую доставили в отделение неотложной помощи больницы.

После нападения мужчина скрылся, при этом он забрал служебное оружие полицейского.

В настоящее время развернута масштабная операция по поиску преступника, а также задействованы вертолеты.

Напомним, в апреле в пригороде Парижа в отделении полиции вооруженный двумя ножами мужчина напал на одного из сотрудников правоохранительных органов. Тогда умерла женщина-полицейский.

Тогда власти заявили, что это теракт.

Кроме того, в прошлом году во Франции мужчина совершил теракт в Ницце, в результате которого погибли трое людей. Также в Авиньоне еще один мужчина напал с ножом на полицейских.

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