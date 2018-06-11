На сході Афганістану підірвали мікроавтобус, загинули 6 людей

Серед загиблих є жінки та діти

На сході Афганістану підірвали мікроавтобус, у результаті чого загинули 6 людей. Про це повідомляє АР із посиланням на місцевих чиновників.

"Придорожня бомба вдарила по мікроавтобус у східній провінції Газні, вбивши шестеро людей", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, серед загиблих є жінки та діти. Також у результаті вибуху постраждали ще троє людей.

За словами Аріфа Ноорі, представника губернатора провінції, бомбу заклали таліби.

Нагадаємо, раніше сьогодні у результаті вибуху газу в китайській провінції Гуйчжоу постраждали щонайменше 24 людини.