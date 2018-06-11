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Інтерв'ю

На сході Афганістану підірвали мікроавтобус, загинули 6 людей

НовиниНадзвичайні події    11.06.2018 - 11:22
Ілюстраційне фото: вибух (pixabay.com/MarkusVogt)
Ілюстраційне фото: вибух (pixabay.com/MarkusVogt)

Серед загиблих є жінки та діти

На сході Афганістану підірвали мікроавтобус, у результаті чого загинули 6 людей. Про це повідомляє АР із посиланням на місцевих чиновників.

"Придорожня бомба вдарила по мікроавтобус у східній провінції Газні, вбивши шестеро людей", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, серед загиблих є жінки та діти.  Також у результаті вибуху постраждали ще троє людей.

За словами Аріфа Ноорі, представника губернатора провінції, бомбу заклали таліби.

Нагадаємо, раніше сьогодні у результаті вибуху газу в китайській провінції Гуйчжоу постраждали щонайменше 24 людини

 

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Теги публікації: Афганистан  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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