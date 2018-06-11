У Китаї у результаті вибуху на на газопроводі постраждали 24 людини

Постраждалі госпіталізовані

У результаті вибуху газу в китайській провінції Гуйчжоу щонайменше постраждали 24 людини. Про це повідомляє місцеве видання People's Daily China.

Зазначено, що постраждалі госпіталізовані, їх життю нічого не загрожує. На місці події працюють пошукові та рятувальні служби.

At least 24 people were injured in a gas explosion in a village in China's southwestern Guizhou Province on Sunday. All of the victims remained hospitalized on Monday but none of the injuries was life-threatening. Search and rescue operation underway. pic.twitter.com/o3cPgaPZtR — People's Daily,China (@PDChina) June 11, 2018

При цьому причини вибуху не уточнюються.

Інцидент стався на газопроводі, який вже вибухав у липні 2017 року. Видання South China Morning Post уточнює, що тоді загинули вісім чоловік.

Нагадаємо, в січні в Польщі близько Познані стався вибух на газопроводі. Повідомлялося, що вибух газу стався через розгерметизацію газопроводу. Ніхто не постраждав, двадцять чоловік були евакуйовані.