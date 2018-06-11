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У Китаї у результаті вибуху на на газопроводі постраждали 24 людини

НовиниНадзвичайні події    11.06.2018 - 11:08
Фото: вибух на газопроводі (twitter.comPDChina)
Фото: вибух на газопроводі (twitter.comPDChina)

Постраждалі госпіталізовані

У результаті вибуху газу в китайській провінції Гуйчжоу щонайменше постраждали 24 людини. Про це повідомляє місцеве видання People's Daily China.

Зазначено, що постраждалі госпіталізовані, їх життю нічого не загрожує. На місці події працюють пошукові та рятувальні служби.

При цьому причини вибуху не уточнюються.

Інцидент стався на газопроводі, який вже вибухав у липні 2017 року. Видання South China Morning Post уточнює, що тоді загинули вісім чоловік.

Нагадаємо, в січні в Польщі близько Познані стався вибух на газопроводі. Повідомлялося, що вибух газу стався через розгерметизацію газопроводу. Ніхто не постраждав, двадцять чоловік були евакуйовані.

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Теги публікації: Китай, постраждалі, газопровод, Вибух  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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