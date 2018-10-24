Восточный фланг НАТО не может существовать без Украины и Польши - Климкин

Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Климкин предложил Польше вести совместные переговоры с США относительно расширения возможностей в НАТО

Укрепление восточного фланга НАТО невозможно как без Польши, так и без Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра польскому изданию Rzeczpospolita.

В частности, Климкин подчеркнул, что для Украины является важным присутствие в Польше американских военных.

"Для нас это очень важно. Укрепление (восточного фланга, - ред.) не может состояться без Украины, потому что это мы сегодня воюем на восточном фланге. Украина нужна, чтобы этот фланг действовал как единая сила", - сказал Климкин.

Министр подчеркнул, что уже сейчас стороны должны говорить о том, как НАТО может использовать возможности для противостояния угрозе со стороны России.

"Это должно быть темой консультаций как на двустороннем уровне, так и со США. Восточный фланг НАТО не может существовать без Польши, но также и без Украины. Поэтому мы должны вместе вести переговоры с НАТО: Польша как член Североатлантического Альянса, а Украина - как будущий", - подчеркнул он.

Напомним, недавно министр обороны РФ Сергей Шойгу пригрозил мерами в ответ на планы польского правительства разместить на постоянной основе на своей территории дивизию Вооруженных сил США.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты Америки готовят предложения Варшаве по поводу размещения постоянной американской военной базы на территории Польши, конкретных решений по этому делу можно будет ожидать в марте 2019 года.