Східний фланг НАТО не може існувати без України та Польщі, - Клімкін

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Клімкін запропонував Польщі вести спільні переговори зі США щодо розширення можливостей у НАТО

Зміцнення східного флангу НАТО неможливе як без Польщі, так і без України. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає РБК-Україна із посиланням на інтерв'ю міністра польському виданню Rzeczpospolita.

Зокрема, Клімкін підкреслив, що для України є також важливим присутність у Польщі американських військових.

"Для нас це дуже важливо. Зміцнення (східного флангу, - ред.) не може відбутися без України, бо це ми сьогодні воюємо на східному флангу. Україна є потрібною, щоб цей фланг діяв як єдина сила", - сказав Клімкін.

Міністр підкреслив, що уже зараз сторони повинні говорити про те, як НАТО може використати можливості для протистояння загрозі зі сторони Росії.

"Це повинно бути темою консультацій як на двосторонньому рівні, так і з США. Східний фланг НАТО не може існувати без Польщі, але й також без України. Тому ми повинні разом вести переговори з НАТО: Польща як член Північноатлантичного Альянсу, а Україна - як майбутній", - наголосив він.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони РФ Сергій Шойгу пригрозив заходами у відповідь на плани польського уряду розмістити на постійній основі на своїй території дивізію Збройних сил США.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки готують пропозиції Варшаві з приводу розміщення постійної американської військової бази на території Польщі, конкретних рішень у цій справі можна буде очікувати в березні 2019 року.