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В Восточной Гуте в результате авиаудара погибли не менее 19 мирных жителей

НовостиПроисшествия    22.03.2018 - 16:01
Фото: авиаудар по Восточной Гуте (nfcinereporter/twitter)
Фото: авиаудар по Восточной Гуте (nfcinereporter/twitter)

С начала конфликта регион покинули более 50 тысяч человек

В результате авиаудара в Восточной Гуте погибли не менее 19 мирных жителей. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

По данным наблюдателей, более 40 человек в пригороде Дамаска получили ранения. Они также сообщают, что сирийский город Думу утром в четверг, 22 марта, покинули свыше 1500 жителей. Днем ранее из города ушли еще 2000 человек. 

В свою очередь, представители неправительственной организации "Врачи без границ" отмечают, что ситуация в Восточной Гуте ухудшается с каждым днем, а местные жители практически отрезаны от медицинской помощи.

ООН оценивает количество беженцев из Восточной Гуты более чем в 50 тысяч человек.

Пресс-служба Всемирной продовольственной программы в Twitterсообщает, что большая часть Думы разрушена, а люди страдают от острого недостатка пищи.

Напомним, 19 марта в Сирии в результате бомбардировок погибли 15 детей. Еще 50 мирных жителей получили ранения.

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Теги: погибшие, авиаудары, Сирия
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