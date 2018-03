В Восточной Гуте в результате авиаудара погибли не менее 19 мирных жителей

С начала конфликта регион покинули более 50 тысяч человек

В результате авиаудара в Восточной Гуте погибли не менее 19 мирных жителей. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

По данным наблюдателей, более 40 человек в пригороде Дамаска получили ранения. Они также сообщают, что сирийский город Думу утром в четверг, 22 марта, покинули свыше 1500 жителей. Днем ранее из города ушли еще 2000 человек.

В свою очередь, представители неправительственной организации "Врачи без границ" отмечают, что ситуация в Восточной Гуте ухудшается с каждым днем, а местные жители практически отрезаны от медицинской помощи.

ООН оценивает количество беженцев из Восточной Гуты более чем в 50 тысяч человек.

Пресс-служба Всемирной продовольственной программы в Twitterсообщает, что большая часть Думы разрушена, а люди страдают от острого недостатка пищи.

