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Інтерв'ю

У Східній Гуті в результаті авіаудару загинули щонайменше 19 мирних жителів

НовиниНадзвичайні події    22.03.2018 - 16:01
Фото: авіаудар по Східній Гуті (nfcinereporter/twitter)
Фото: авіаудар по Східній Гуті (nfcinereporter/twitter)

З початку конфлікту регіон покинули понад 50 тисяч людей

В результаті авіаудару в Східній Гуті загинули не менше 19 мирних жителів. Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини (SOHR).

За даними спостерігачів, понад 40 осіб у передмісті Дамаска отримали поранення. Вони також повідомляють, що сирійське місто Думу вранці у четвер, 22 березня, покинули понад 1500 жителів. Днем раніше з міста пішли ще 2000.

У свою чергу, представники неурядової організації "Лікарі без кордонів" відзначають, що ситуація в Східній Гуті погіршується з кожним днем, а місцеві жителі практично відрізані від медичної допомоги.

ООН оцінює кількість біженців із Східної Гути більш ніж в 50 тисяч чоловік.

Прес-служба Всесвітньої продовольчої програми у Twitter повідомляє, що більша частина Думи зруйнована, а люди страждають від гострої нестачі їжі.

Нагадаємо, 19 березня в Сирії в результаті бомбардувань загинули 15 дітей. Ще 50 мирних жителів отримали поранення.

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Теги: загиблі, авіаудари, Сирія
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