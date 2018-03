У Східній Гуті в результаті авіаудару загинули щонайменше 19 мирних жителів

З початку конфлікту регіон покинули понад 50 тисяч людей

В результаті авіаудару в Східній Гуті загинули не менше 19 мирних жителів. Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини (SOHR).

За даними спостерігачів, понад 40 осіб у передмісті Дамаска отримали поранення. Вони також повідомляють, що сирійське місто Думу вранці у четвер, 22 березня, покинули понад 1500 жителів. Днем раніше з міста пішли ще 2000.

У свою чергу, представники неурядової організації "Лікарі без кордонів" відзначають, що ситуація в Східній Гуті погіршується з кожним днем, а місцеві жителі практично відрізані від медичної допомоги.

ООН оцінює кількість біженців із Східної Гути більш ніж в 50 тисяч чоловік.

Прес-служба Всесвітньої продовольчої програми у Twitter повідомляє, що більша частина Думи зруйнована, а люди страждають від гострої нестачі їжі.

For many people in East Ghouta, rummaging for scraps in the rubble is the only hope. Much of #Douma has been destroyed by shelling, and the survivors are suffering from severe shortage of food. This March, WFP entered East Ghouta with much needed aid for the first time in weeks. pic.twitter.com/7Th6GgotWL