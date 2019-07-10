"ВостГОК" войдет в состав "Энергоатома"

Кабинет министров согласовал реорганизацию государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат". Соответствующее решение было принято в ходе сегодняшнего заседания, передает корреспондент РБК-Украина.

Соответствующий проект распоряжения предусматривает, что "ВостГОК" присоединится к ГП "Энергоатом".

"Согласиться с предложением Министерства энергетики и угольной промышленности о реорганизации государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" путем его присоединения к государственному предприятию "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом", - указано в тексте документа.

В пояснительной записке сказано, что присоединение ГП "ВостГОК" к ГП "НАЭК "Энергоатом" позволит создать интегрированную структуру, которая будет включать в себя мощности по добыче и переработке уранового сырья и генерации электроэнергии атомными электростанциями, что имеет чрезвычайно важное значение для энергобезопасности Украины.

Подчеркивается, что реорганизация ГП "ВостГОК" позволит сохранить уранодобывающую и перерабатывающую отрасль Украины и создать предпосылки для ее устойчивого развития и функционирования.

Кроме того, указано, что "Энергоатом" получит базу для циркониевого производства, развитие которого позволит самостоятельно производить циркониевые комплектующие для ядерного топлива.

Напомним, в начале июня на "Энергоатом", "Укргидроэнерго" и "Укрэнерго" правительство возложило публичные специальные обязательства (PSO) по поставке электроэнергии населению с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года.

Как писало РБК-Украина, новая модель рынка электроэнергии заработала в Украине с 1 июля 2019 года.