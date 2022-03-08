Восстановлено электроснабжение еще для 5000 семей Киевской области, - ДТЭК

"30 ремонтных бригад в области работают, чтобы как можно быстрее восстановить работу всех линий и подстанций. Как только они получают разрешение на проведение ремонтных работ от Тероборони и ВСУ, они немедленно отправляются на место повреждений и возвращают свет в дома жителей Киевщины", - сообщили в компании.

В Макаровском районе Киевской области удалось вернуть свет 1000 семей в 13 городков и деревень: Бышев, Веселая Слобода, Свободное, Грузское, Козичанка, Конопельки, Макаров, Маковище Марьяновка, Новые Опачичи, Пашкивка, Сосновка, Юровка. И еще около 1000 семей в Майдановцы, Загальцы, Новой Буде, Вишняках Бородянского района и Святопетрівського Киево-Святошинского района.

Также свет восстановили для еще около 3000 семей в Броварском районе в селах Бервица, Бобрик, Гаевое, Жердова, Заворичи, Калита, Княжичи, мокрец, Рудня, Требухов.

Аварийно-восстановительные работы в области продолжаются, как только бригады энергетиков получают возможность их безопасно выполнять.