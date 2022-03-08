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Відновлено електропостачання ще для 5000 родин Київської області, - ДТЕК

Автор: Артем Горовенко

За останню добу аварійним бригадам ДТЕК вдалося повернути світло ще для 5000 родин, що мешкають у 28 населених пунктів Макарівського району, Бородянського, Броварського та Києво-Святошинського районів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Facebook.

"30 ремонтних бригад в області працюють, щоб якнайшвидше відновити роботу всіх ліній та підстанцій. Щойно вони отримують дозвіл на проведення ремонтних робіт від Тероборони та ЗСУ, вони негайно вирушають на місце пошкоджень та повертають світло в будинки мешканців Київщини", - повідомили в компанії.

В Макарівському районі Київщини вдалося повернути світло 1000 родин в 13 містечок та сіл: Бишів, Весела Слобода, Вільне, Грузьке, Козичанка, Конопельки, Макарів, Маковище, Мар'янівка, Нові Опачичі, Пашківка, Соснівка, Юрівка. Та ще близько 1000 родин в Майданівці, Загальці, Новій Буді, Вишняках Бородянського району та Святопетрівського Киево-Святошинського району.

Також світло відновили для ще близько 3000 родин в Броварському районі в селах Бервиця, Бобрик, Гайове, Жердова, Заворичі, Калита, Княжичі, Мокрець, Рудня, Требухів.

Аварійно-відновлювальні роботи в області продовжуються, щойно бригади енергетиків отримують можливість їх безпечно виконувати.

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ДТЕКЕлектроенергія