Восстановлено электроснабжение еще 11 освобожденных населенных пунктов Киевской области, - ДТЭК

За минувшие сутки энергетики полностью или частично восстановили электроснабжение для 2 725 домов в 11 населенных пунктах Киевской области, которые были освобождены Вооруженными силами Украины от российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Facebook .

"В течение 5 апреля полностью или частично восстановить электроснабжение для 2 725 семей в 11 населенных пунктах Киевской области. В частности в Броварском районе в селах Рудницкое и Лукьяновка; в Бучанском районе в селах Лычанка, Бузова, Петрушки, Шпитьки и пгт Макаров; в Вышгородском районе в селе Демидов", - сообщили в компании.

Сейчас на освобожденной территории работают саперы. Энергетики приступают к восстановлению исключительно с разрешения Вооруженных сил Украины.

6 апреля энергетики ДТЭК планируют выполнять работы по восстановлению электроснабжения еще в 12 населенных пунктах Броварского, Бучанского и Вышгородского районов.

В Донецкой области за минувшие сутки восстановлено электроснабжение в 2 населенных пунктах Славянского района для почти 6 тысяч домохозяйств.

Всего за минувшие сутки энергетики вернули свет в более 8,5 тысяч домов в Донецкой и Киевской областях, которые были обесточены из-за обстрелов российских оккупантов.