Відновлено електропостачання ще 11 звільнених населених пунктів Київської області, - ДТЕК

За минулу добу енергетики повністю або частково відновили електропостачання для 2 725 домівок в 11 населених пунктах Київської області, які були звільнені Збройними силами України від російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Facebook .

"Упродовж 5 квітня повністю або частково відновити електропостачання для 2 725 родин в 11 населених пунктах Київської області. Зокрема в Броварському районі у селах Рудницьке та Лук'янівка; у Бучанському районі у селах Личанка, Бузова, Петрушки, Шпитьки та смт Макарів; у Вишгородському районі у селі Демидів", - повідомили в компанії.

Наразі на звільненій території працюють сапери. Енергетики приступають до відновлення виключно з дозволу Збройних сил України.

6 квітня енергетики ДТЕК планують виконувати роботи з відновлення електропостачання ще у 12 населених пунктах Броварського, Бучанського та Вишгородського районів.

В Донецькій області за минулу добу відновлено електропостачання у 2 населених пунктах Слов’янського району для майже 6 тисяч домогосподарств.

Загалом за минулу добу енергетики повернули світло в понад 8,5 тисяч осель в Донецькій та Київській областях, що були знеструмлені через обстріли російських окупантів.