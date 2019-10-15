Восстановленный в должности глава КСУ Шевчук вышел на работу

Восстановлен в должности председатель КСУ Украины Станислав Шевчук вышел на работу. Об этом сообщает телеканал "112".

Шевчук считает, что он "ничего не нарушал", чтобы его увольнять.

"Уволили меня как судью, хотя как судья я ничего не нарушал. Что касается претензий к главе, они гипотетические и абстрактные", - заявил Шевчук.

Напомним, 11 октября Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Станислава Шевчука в Конституционный суд Украины в полном объеме. Шевчук восстановлен в должности председателя Конституционного суда. В Конституционном суде Украины сообщили, что не видели решения суда о возобновлении на должности председателя КСУ Шевчука.

В этом году 14 мая уволили председателя Конституционного суда Украины Станислава Шевчука. В связи с этим, он заявил, что в стенах суда состоялся "антиконституционный переворот" и "захват государственной власти". Он заявил, что за этой ситуацией стоит лично пятый президент Украины Петр Порошенко.

Еще до увольнения Шевчука, РБК-Украина писало, что в расследовании программы "Наши деньги" сообщалось, что Шевчука могут уволить за влияние брата, который "надел" логотип Зе-команды.