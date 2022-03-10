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Для восстановления Украины надо использовать замороженные российские активы, - глава НБУ

Автор: Александр Белоус

Россию следует заставить заплатить за возмещение ущерба, причиненного во время вторжения в Украину. Глава НБУ Кирилл Шевченко предлагает использовать для этого замороженные средства центробанка РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Шевченко BBC.

"Потребность в деньгах будет огромной", - сказал он.

По его словам, это может быть выполнено за счет кредитов и грантов от многонациональных организаций и прямой помощи из других стран. "Однако необходимо получить большую долю финансирования в качестве репараций от агрессора, включая средства, которые в настоящее время заморожены в наших союзных странах", - сказал Шевченко.

Большая часть валютных резервов России в размере 630 миллиардов долларов находится за пределами страны и фактически заморожена санкциями в США, ЕС и других странах. Это даст миллиарды для восстановления - если Украина сможет получить к ним доступ после окончания войны.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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