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Для відновлення України треба використати заморожені російські активи, - глава НБУ

Автор: Олександр Білоус

Росію слід змусити заплатити за відшкодування шкоди, заподіяної під час вторгнення в Україну. Глава НБУ Кирило Шевченко пропонує використовувати для цього заморожені кошти Центробанку РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Шевченка BBC.

"Потреба в грошах буде величезною", - сказав він.

За його словами, це може бути виконано за рахунок кредитів і грантів від багатонаціональних організацій і прямої допомоги з інших країн. "Однак необхідно отримати велику частку фінансування в якості репарацій від агресора, включаючи кошти, які в даний час заморожені в наших союзних країнах", - сказав Шевченко.

Велика частина валютних резервів Росії в розмірі 630 мільярдів доларів знаходиться за межами країни і фактично заморожена санкціями в США, ЄС та інших країнах. Це дасть мільярди для відновлення-якщо Україна зможе отримати до них доступ після закінчення війни.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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