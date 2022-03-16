UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На восстановление Украины после войны понадобится 565 млрд долларов, - Шмыгаль

Автор: Константин Широкун

Согласно предварительным расчетам, на восстановление Украины после войны с Россией понадобится 565 млрд долларов. Такие расчеты представил премьер-министр Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль после встречи с главами правительств Польши, Словении и Чехии.

"Предварительные расчеты говорят, что сейчас прямые единовременные потери для Украины составляют 565 миллиардов долларов США. Собственно, это средства, которые будут необходимы, чтобы восстанавливать наше государство — и за счет средств репатриации РФ, и за счет средств наших партнеров", - сказал Премьер-министр.

Он подчеркнул, что украинское правительство будет работать над тем, чтобы средства и имущество России за рубежом были арестованы. "Мы верим, что страны-партнеры также присоединятся к этому масштабному плану", - отметил Шмыгаль.

Война России против Украины продолжается с 24 февраля. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину