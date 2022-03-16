На відновлення України після війни знадобиться 565 млрд доларів, - Шмигаль

Згідно з попередніми розрахунками, на відновлення України після війни з Росією знадобиться 565 млрд доларів. Такі розрахунки представив прем'єр-міністр України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль після зустрічі з главами урядів Польщі, Словенії та Чехії.

"Попередні розрахунки говорять, що зараз прямі одноразові втрати для України становлять 565 мільярдів доларів США. Власне, це кошти, які будуть необхідні, щоб відновлювати нашу державу — і за рахунок коштів репатріації РФ, і за рахунок коштів наших партнерів", - сказав Прем'єр-міністр.

Він підкреслив, що український уряд буде працювати над тим, щоб кошти і майно Росії за кордоном були заарештовані. "Ми віримо, що країни-партнери також приєднаються до цього масштабного плану", - зазначив Шмигаль.