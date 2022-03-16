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На восстановление Украины после войны понадобится 565 млрд долларов, - Шмыгаль

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Среда 16 марта 2022 04:10
На восстановление Украины после войны понадобится 565 млрд долларов, - Шмыгаль Денис Шмыгаль (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Согласно предварительным расчетам, на восстановление Украины после войны с Россией понадобится 565 млрд долларов. Такие расчеты представил премьер-министр Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль после встречи с главами правительств Польши, Словении и Чехии.

"Предварительные расчеты говорят, что сейчас прямые единовременные потери для Украины составляют 565 миллиардов долларов США. Собственно, это средства, которые будут необходимы, чтобы восстанавливать наше государство — и за счет средств репатриации РФ, и за счет средств наших партнеров", - сказал Премьер-министр.

Он подчеркнул, что украинское правительство будет работать над тем, чтобы средства и имущество России за рубежом были арестованы. "Мы верим, что страны-партнеры также присоединятся к этому масштабному плану", - отметил Шмыгаль.

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