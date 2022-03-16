ru ua
Ср, 16 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На відновлення України після війни знадобиться 565 млрд доларів, - Шмигаль

Новость на русском →
Середа 16 березня 2022 04:10
На відновлення України після війни знадобиться 565 млрд доларів, - Шмигаль Денис Шмигаль (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Згідно з попередніми розрахунками, на відновлення України після війни з Росією знадобиться 565 млрд доларів. Такі розрахунки представив прем'єр-міністр України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль після зустрічі з главами урядів Польщі, Словенії та Чехії.

"Попередні розрахунки говорять, що зараз прямі одноразові втрати для України становлять 565 мільярдів доларів США. Власне, це кошти, які будуть необхідні, щоб відновлювати нашу державу — і за рахунок коштів репатріації РФ, і за рахунок коштів наших партнерів", - сказав Прем'єр-міністр.

Він підкреслив, що український уряд буде працювати над тим, щоб кошти і майно Росії за кордоном були заарештовані. "Ми віримо, що країни-партнери також приєднаються до цього масштабного плану", - зазначив Шмигаль.

Війна Росії проти України триває з 24 лютого. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
21-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
21-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Олексій Кулеба: Київська область – форпост, який захищає столицю від нападу
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олексій Кулеба: Київська область – форпост, який захищає столицю від нападу