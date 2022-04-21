Восстановление удостоверение личности на возвращение в Украину сделали бесплатным, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил сделать бесплатным восстановление удостоверений личности на возвращение в страну. Он добавил, что со временем документ будет генерироваться в приложении "Дія".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Кулебы .

Глава МИД добавил, что сегодня поручил сделать бесплатным оформление удостоверений личности на возвращение в Украину. По его словам, сейчас идет работа с Министерством цифровой трансформации, чтобы со временем документ генерировался и в приложении "Дія".

"Многие граждане вынужденно выехали за границу без документов. Делаем все для решения их проблем", - написал Кулеба.

Напомним, с начала войны с Россией Украину покинули более 4,8 млн украинцев.

Отметим, с 18 апреля в Украине начала действовать норма, которая предусматривает пересечение границы только по загранпаспорту, но есть исключения.

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