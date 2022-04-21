UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Восстановление удостоверение личности на возвращение в Украину сделали бесплатным, - Кулеба

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (пресс-служба МИД)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил сделать бесплатным восстановление удостоверений личности на возвращение в страну. Он добавил, что со временем документ будет генерироваться в приложении "Дія".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Кулебы.

"Многие граждане вынужденно выехали за границу без документов. Делаем все для решения их проблем", - написал Кулеба.

Глава МИД добавил, что сегодня поручил сделать бесплатным оформление удостоверений личности на возвращение в Украину. По его словам, сейчас идет работа с Министерством цифровой трансформации, чтобы со временем документ генерировался и в приложении "Дія".

"Остальные решения тоже готовим", - заверил Кулеба.

Напомним, с начала войны с Россией Украину покинули более 4,8 млн украинцев.

Отметим, с 18 апреля в Украине начала действовать норма, которая предусматривает пересечение границы только по загранпаспорту, но есть исключения.

Война России против Украины идет 57-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД УкраиныДмитрий КулебаБеженцыВойна в Украине