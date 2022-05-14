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На восстановление поврежденных оккупантами больниц нужно 32 млрд гривен, - Минздрав

Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

С начала полномасштабной войны в Украине повреждено более 600 медицинских учреждений. Для их восстановления нужно 32 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко в эфире телемарафона.

"Враг повредил 616 медучреждений, из них 101 медучреждение разрушено полностью. Плюс 375 аптечных учреждений разрушены и не работают. Поэтому сейчас по предварительным расчетам на восстановление этих больниц нужно 32 млрд гривен", - заявил Ляшко.

По его словам, Минздрав начнет стратегически восстанавливать медучреждения, учитывая потребности региона и населения. Сейчас ведомство завершило "экспертный и политический уровень обсуждений" по ситуации в Киевской области. Теперь ведутся обсуждения касательно восстановления медучреждений Сумской и Черниговской областей.

"Сейчас они отработают у себя на уровне главных врачей больниц по областям, и после этого Минздрав примет участие в дискуссии на политическом уровне. Мы должны понимать, какую технику поставлять, чтобы больницы восстановились и мы имели доступ к медицинской помощи, так, как это предусматривают требования ЕС", - пояснил он.

Напомним, по состоянию на 14 мая в Украине повреждено более 20% железнодорожной сети.

Также стоит отметить, что в парламенте собираются утвердить специальную программу для комплексного восстановления пострадавших украинских городов.

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