На відновлення пошкоджених окупантами лікарень потрібно 32 млрд гривень, - МОЗ

З початку повномасштабної війни в Україні пошкоджено понад 600 медичних закладів. Для їх відновлення потрібно 32 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка в ефірі телемарафону.

"Ворог пошкодив 616 медзакладів, з них 101 медзаклад зруйнований повністю. Плюс 375 аптечних закладів зруйновані і не працюють. Тому зараз за попередніми розрахунками на відновлення цих лікарень потрібно 32 млрд гривень", - заявив Ляшко.

За його словами, МОЗ почне стратегічно відновлювати медзаклади, зважаючи на потреби регіону та населення. Наразі відомство завершило "експертний і політичний рівень обговорень" щодо ситуації у Київській області. Тепер ведуться обговорення щодо відновлення медзакладів Сумської та Чернігівської областей.

"Зараз вони відпрацюють у себе на рівні головних лікарів лікарень по областях, і після цього МОЗ візьме участь у дискусії на політичному рівні. Ми повинні розуміти, яку техніку постачати, щоб лікарні відновилися і ми мали доступ до медичної допомоги, так, як це передбачають вимоги ЄС", - пояснив він.