Восстановление в ПАСЕ делегаций РФ будет нарушением ценностей парламентских ассамблей, - Парубий

По словам спикера, только международное давление европейских стран заставит РФ уйти из Украины

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что восстановление в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) российских делегаций будет нарушением ключевых ценностей парламентских ассамблей. Об этом сообщает пресс-служба ВР.

Так, Парубий провел встречу с наследным принцем Лихтенштейна Алоизом, который впервые находился с официальным визитом в Украине. Глава ВР обратил внимание на неприемлемости позиции отдельных стран по возврату российской делегации в ПАСЕ.

"Украина как никто заинтересована в прекращении агрессии и войны России против украинского народа. В этом очень важна роль международных организаций. К сожалению, Российская Федерация откровенно игнорирует решения международных организаций, в том числе и ПАСЕ, - ни один пункт не был выполнен. Возобновление в ПАСЕ российских делегаций будет нарушением ключевых ценностей парламентских ассамблей. Только международное давление европейских стран заставит РФ уйти из Украины и придерживаться международных правил", - подчеркнул глава ВР.

Он обратил внимание, что "Российская Федерация представляет угрозу не только для Украины, но и для всего свободного мира, потому что Путин нарушил основные принципы безопасности, которые были установлены после второй мировой войны".

Напомним, первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко ранее отмечала, что основной победой Украины на апрельской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) стало то, что "все планы по быстрому возвращению россиян в ПАСЕ без выполнения ими резолюций провалились".