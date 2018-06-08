Поновлення у ПАРЄ делегацій РФ буде порушенням цінностей парламентських асамблей, - Парубій

За словами спікера, тільки міжнародний тиск європейських країн змусить РФ піти з України

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій заявив, що поновлення у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) російських делегацій буде порушенням ключових цінностей парламентських асамблей. Про це повідомляє прес-служба ВР.

Так, Парубій провів зустріч з спадкоємним принцем Ліхтенштейну Алоїзом, який вперше перебував з офіційним візитом в Україні. Голова ВР зосередив увагу на неприйнятності позиції окремих країн щодо повернення російської делегації до ПАРЄ.

"Україна як ніхто зацікавлена у припиненні агресії і війни Росії проти українців. У цьому дуже важлива роль міжнародних організацій. На жаль, Російська Федерація відверто ігнорує рішення міжнародних організацій, у тому числі і ПАРЄ, - жодний пункт не був виконаний. Поновлення у ПАРЄ російських делегацій буде порушенням ключових цінностей парламентських асамблей. Тільки міжнародний тиск європейських країн змусить РФ піти з України і дотримуватись міжнародних правил", - підкреслив голова ВР.

Він звернув увагу, що "Російська Федерація складає загрозу не лише для України, а й для усього вільного світу, бо Путін порушив головні принципи безпеки, які були встановлені після другої світової війни".

Нагадаємо, перший віце-спікер Верховної ради Ірина Геращенко раніше зазначала, що основною перемогою України на квітневій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) стало те, що "всі плани по швидкому поверненню росіян у ПАРЄ без виконання ними резолюцій провалилися".