Відновлення МінАП: Раді рекомендують встановити обсяг фінансування міністерства
Комітет з питань бюджету рекомендує Верховній раді встановити обсяг фінансування Міністерства аграрної політики та продовольства у цьому році. Він передбачений у законопроекті №5197.
Закон має врегулювати фінансове забезпечення з державного бюджету роботи відновленого міністерства. Але додаткові кошти від держави не знадобляться, адже фінансування діяльності МінАП буде здійснюватися за рахунок коштів, передбачених у бюджеті-2021 для Мінекономіки та Міндовкілля.
Головне науково-експертне управління Апарату ВР при цьому зауважило, що до законопроекту не надано фінансово-економічних обґрунтувань (з урахуванням розрахунків) у частині розподілу видатків між апаратами МінАП й Мінекономіки, у тому числі доцільності збереження саме за останнім функції з регулювання діяльності Аграрного фонду.
Крім того, Міністерство фінансів зазначає, що законопроект потребує доопрацювання, а Міндовкілля запропонувало передбачити видатки для розвитку Держрибагентства.
"Комітет з питань бюджету ухвалив рішення: рекомендувати Верховній раді проект закону №5197 у першому читанні прийняти за основу і в цілому як закон з урахуванням редакційних та техніко-юридичних правок", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, в кінці січня аграрний комітет планував звернутися до Кабінету міністрів з приводу комплексного відновлення діяльності Мінагрополітики. Глава міністерства наполягав на повній передачі колишніх функцій МінАП, у тому числі й контролю над Держспоживслужбою, водним, лісовим та рибним господарствами.
Як писало РБК-Україна, 17 грудня Верховна рада призначила міністром аграрної політики Романа Лещенка.
Так, роботу Міністерства аграрної політики відновили з 1 лютого 2021 року.