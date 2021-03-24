Відновлення МінАП: Раді рекомендують встановити обсяг фінансування міністерства

Комітет з питань бюджету рекомендує Верховній раді встановити обсяг фінансування Міністерства аграрної політики та продовольства у цьому році. Він передбачений у законопроекті №5197.

Закон має врегулювати фінансове забезпечення з державного бюджету роботи відновленого міністерства. Але додаткові кошти від держави не знадобляться, адже фінансування діяльності МінАП буде здійснюватися за рахунок коштів, передбачених у бюджеті-2021 для Мінекономіки та Міндовкілля.

Головне науково-експертне управління Апарату ВР при цьому зауважило, що до законопроекту не надано фінансово-економічних обґрунтувань (з урахуванням розрахунків) у частині розподілу видатків між апаратами МінАП й Мінекономіки, у тому числі доцільності збереження саме за останнім функції з регулювання діяльності Аграрного фонду.

Крім того, Міністерство фінансів зазначає, що законопроект потребує доопрацювання, а Міндовкілля запропонувало передбачити видатки для розвитку Держрибагентства.

"Комітет з питань бюджету ухвалив рішення: рекомендувати Верховній раді проект закону №5197 у першому читанні прийняти за основу і в цілому як закон з урахуванням редакційних та техніко-юридичних правок", - сказано у повідомленні.