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Восстановление костела Святого Николая в Киеве начнется в октябре, - Минкульт

Автор: Дмитрий Левицкий

На реставрацию костела Святого Николая в Киеве, где недавно произошел пожар, уже пожертвовали почти 16 млн гривен. Однако процесс восстановления здания начнется только в середине октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство культуры и информационной политики.

Как пояснили в министерстве, сейчас костел имеет предварительное заключение ГСЧС, но еще нужно получить заключение государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

"После этого будет проведена экспертиза аварийного состояния, что станет основанием для составления проектно-сметной документации. С учетом минимальных сроков получения всех надлежащих заключений экспертов, работы в костеле начнутся в середине октября",- заявили в Минкульте.

Напомним, в результате пожара в костеле Святого Николая был уничтожен уникальный орган.

По данным правоохранителей, пожар в костеле произошел из-за короткого замыкания в органе.

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