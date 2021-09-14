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Відновлення костелу Святого Миколая в Києві почнеться у жовтні, - Мінкульт

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Київ, Вівторок 14 вересня 2021 20:06
Відновлення костелу Святого Миколая в Києві почнеться у жовтні, - Мінкульт Фото: костел Святого Миколая почнуть реставрувати у жовтні (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Дмитро Левицький

На реставрацію костелу Святого Миколая в Києві, де нещодавно сталася пожежа, вже пожертвували майже 16 млн гривень. Однак процес відновлення будівлі розпочнеться тільки в середині жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики.

Як пояснили в міністерстві, наразі костел має попередній висновок ДСНС, але ще потрібно отримати висновок Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Після того буде проведено експертизу аварійного стану, що стане підставою для складання проектно-кошторисної документації. З урахуванням мінімальних термінів отримання всіх належних висновків експертів, роботи в костелі розпочнуться в середині жовтня", - заявили в Мінкульті.

Нагадаємо, в результаті пожежі в костелі Святого Миколая був знищений унікальний орган.

За даними правоохоронців, пожежа в костелі сталася через коротке замикання в органі.

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