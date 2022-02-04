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Восстановление экономики Украины ускрорилось. Госстат обнародовал данные за IV квартал 2021

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Украина, Пятница 04 февраля 2022 16:17
Восстановление экономики Украины ускрорилось. Госстат обнародовал данные за IV квартал 2021 Фото: Экономика Украины резко выросла в IV квартале 2021 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственная служба статистики обнародовала первую оценку реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в IV квартале 2021 года. Экономика выросла на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата.

В то же время, по сравнению с III кварталом 2021 года рост ВВП составил 1,8%.

Восстановление экономики Украины ускрорилось. Госстат обнародовал данные за IV квартал 2021

Ранее Государственная служба статистики обнародовала оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2021 году. По оценке Гостстата, в I квартале 2021 года падение составило 2,2%, во II квартале 2021 года рост - 5,7%, в III квартале рост - 2,7%.

Как сообщало РБК-Украина, Государственная служба статистики улучшила оценку сокращения реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году до 3,8%. Ранее падение оценивалось на уровне 4,0%.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) дал оценку роста валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в 2021 году. Согласно данным НБУ, экономика Украины выросла на 3,0%.

Отметим, в государственном бюджете на 2022 год заложен рост ВВП Украины на 3,8%.

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Государственная служба статистики
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