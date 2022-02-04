Восстановление экономики Украины ускрорилось. Госстат обнародовал данные за IV квартал 2021

Государственная служба статистики обнародовала первую оценку реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в IV квартале 2021 года. Экономика выросла на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата.

В то же время, по сравнению с III кварталом 2021 года рост ВВП составил 1,8%.

Ранее Государственная служба статистики обнародовала оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2021 году. По оценке Гостстата, в I квартале 2021 года падение составило 2,2%, во II квартале 2021 года рост - 5,7%, в III квартале рост - 2,7%.