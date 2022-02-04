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Відновлення економіки України прискорилося. Держстат оприлюднив дані за IV квартал 2021

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Україна, П'ятниця 04 лютого 2022 16:17
Відновлення економіки України прискорилося. Держстат оприлюднив дані за IV квартал 2021 Фото: Економіка України різко зросла в IV кварталі 2021 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики оприлюднила першу оцінку реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в IV кварталі 2021 року. Економіка зросла на 5,9% порівняно з аналогічним періодом 2020 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату.

У той же час, в порівнянні з III кварталом 2021 року зростання ВВП склало 1,8%.

Відновлення економіки України прискорилося. Держстат оприлюднив дані за IV квартал 2021

Раніше Державна служба статистики оприлюднила оцінку валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2021 році. За оцінкою Держстату, в I кварталі 2021 року падіння склало 2,2%, в II кварталі 2021 року зростання - 5,7%, в III кварталі зростання - 2,7%.

Як повідомляло РБК-Україна, Державна служба статистики поліпшила оцінку скорочення реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2020 році до 3,8%. Раніше падіння оцінювалося на рівні 4,0%.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) дав оцінку зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) в Україні в 2021 році. Згідно з даними НБУ, Економіка України зросла на 3,0%.

Зазначимо, у Державному бюджеті на 2022 рік закладено зростання ВВП України на 3,8%.

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Державна служба статистики
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