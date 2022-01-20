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Хуже прогноза: НБУ оценил рост экономики Украины за 2021 год

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Украина, Четверг 20 января 2022 14:11
Хуже прогноза: НБУ оценил рост экономики Украины за 2021 год Фото: НБУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) дал оценку роста валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в 2021 году. Согласно данным НБУ, экономика Украины выросла на 3,0%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Таким образом, рост оказался меньше, чем прогноз НБУ за октябрь прошлого года (3,1%).

Как отметили в НБУ, рост был ниже ожиданий. "Среди причин-стремительное подорожание энергоносителей и их дефицит, влияние низких урожаев 2020 года, медленнее восстановление сектора услуг, ограниченные мощности отдельных производственных секторов, более существенные потери от пандемии, а также стремительная фискальная консолидация", - говорится в сообщении НБУ.

Хуже прогноза: НБУ оценил рост экономики Украины за 2021 год

Напомним, по оценкам НБУ, действие правительственных карантинов привело к потере около 0,8 п. п. роста ВВП в 2021 году.

Отметим, в государственном бюджете на 2022 год заложен рост ВВП Украины на 3,8%.

Как сообщало РБК-Украина, Государственная служба статистики улучшила оценку сокращения реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году до 3,8%. Ранее падение оценивалось на уровне 4,0%.

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Национальный банк Украины
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