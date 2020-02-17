Европа выделила более миллиарда евро на восстановление Албании после землетрясения

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что во время донорской конференции в Брюсселе собрана сумма в 1,15 млрд евро в качестве финансовой поддержки Албании для ликвидации последствий мощного землетрясения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фон дер Ляйен в Twitter.

По ее словам, Европа превысила цель для восстановления Албании после природного катаклизма.

"Хорошие новости для народа Албании: мы превысили нашу цель для восстановления Албании и достигли 1,15 млрд евро, включая взнос Евросоюза в размере 400 млн евро. Я поражена поддержкой. Европа снова стоит вместе, когда это важно больше всего!", - сообщила фон дер Ляйен.

Напомним, в ночь на 26 ноября прошлого года в Албании произошло сильное землетрясение. В результате землетрясения магнитудой 6,4 близ города Дуррес разрушились несколько зданий. Толчки ощущались в Тиране. На следующий день произошло еще одно землетрясение, магнитуда которого составила 5,5 балла.

В результате сильного землетрясения в Албании погибли 48 человек. Сообщалось, что 22 из погибших - жители Дурреса и Крудже. От десяти до 25 человек считались пропавшими без вести, а 45 человек удалось спасти из-под завалов. Ранения получили около 650 человек, из них восемь находились в критическом состоянии.